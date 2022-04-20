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Путин планирует "мобилизацию" в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, - ГУР

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 14:00
Путин планирует "мобилизацию" в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, - ГУР Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская разведка выяснила, что глава Кремля Владимир Путин намерен устроить на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей принудительную "мобилизацию". После чего бросить мобилизованных в самые горячие точки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей имеют целью объявление принудительной "мобилизации". После ее проведения ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных украинцев на самые горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов", - говорится в сообщении.

Как объясняют в разведке, фактически это попытка уничтожить Украину руками самих украинцев.

"Для проведения "референдумов" заранее собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения "гуманитарной помощи" или социальных выплат. В день "голосования" сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев", - рассказали в ГУР.

По данным разведки, эта спецоперация преследует следующие цели:

  • уничтожение представителей украинского этноса,
  • проведение пропагандистских мероприятий с навязыванием населению России и мира мифа о том, что "освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами".

"Это еще одно преступление путинского режима против Украины и доказательство геноцида, которое проводится против украинской нации", - отметили в ведомстве.

Напомним, недавно стало известно, что оккупанты в части Запорожской области "проголосовали" за присоединение к "ДНР".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты готовят так называемый "референдум" в Херсоне на первую декаду мая. Они готовятся провозгласить "Херсонскую народную республику".

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