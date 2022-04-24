ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Завербовала ФСБ. В Херсонской области разоблачили депутата-коллаборанта

Новина українською →
Херсонская область, Воскресенье 24 апреля 2022 13:12
Завербовала ФСБ. В Херсонской области разоблачили депутата-коллаборанта Фото: в Херсонской области СБУ разоблачила депутата-коллаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области депутата, который подозревается в государственной измене. Он помогал российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что коллаборант был завербован ФСБ России. Во временно оккупированном Херсоне он помогал "расквартировать" российских военных. Также он передавал захватчикам ориентиры местности для патрулирования территории города.

Депутата-предателя задержали в Одессе. Злоумышленник планировал покинуть Украину, используя иностранный паспорт.

Кроме того, СБУ разоблачила женщину, которая корректировала вражеский огонь в Харьковской области. Она передавала захватчикам координаты расположения объектов критической инфраструктуры и дислокации украинских военных подразделений.

Приспешников оккупантов также задержали в Луганской и Донецкой областях.

В Одессе СБУ обнаружила интернет-агента российских спецслужб, который активно начал действовать в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

Также СБУ заблокировала деятельность группы энергетических компаний, которыми руководили из РФ. Среди них - пять коммерческих структур, занимавшихся поставками природного газа и электроэнергии.

Напомним, СБУ не исключает российские провокации на Пасху.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Херсонская область Служба безопасности Украины
NEWS
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает