Завербовала ФСБ. В Херсонской области разоблачили депутата-коллаборанта
Служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области депутата, который подозревается в государственной измене. Он помогал российским оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что коллаборант был завербован ФСБ России. Во временно оккупированном Херсоне он помогал "расквартировать" российских военных. Также он передавал захватчикам ориентиры местности для патрулирования территории города.
Депутата-предателя задержали в Одессе. Злоумышленник планировал покинуть Украину, используя иностранный паспорт.
Кроме того, СБУ разоблачила женщину, которая корректировала вражеский огонь в Харьковской области. Она передавала захватчикам координаты расположения объектов критической инфраструктуры и дислокации украинских военных подразделений.
Приспешников оккупантов также задержали в Луганской и Донецкой областях.
В Одессе СБУ обнаружила интернет-агента российских спецслужб, который активно начал действовать в начале полномасштабной войны РФ против Украины.
Также СБУ заблокировала деятельность группы энергетических компаний, которыми руководили из РФ. Среди них - пять коммерческих структур, занимавшихся поставками природного газа и электроэнергии.
Напомним, СБУ не исключает российские провокации на Пасху.
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