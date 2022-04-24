Завербовала ФСБ. В Херсонской области разоблачили депутата-коллаборанта

Служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области депутата, который подозревается в государственной измене. Он помогал российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Отмечается, что коллаборант был завербован ФСБ России. Во временно оккупированном Херсоне он помогал "расквартировать" российских военных. Также он передавал захватчикам ориентиры местности для патрулирования территории города.

Депутата-предателя задержали в Одессе. Злоумышленник планировал покинуть Украину, используя иностранный паспорт.

Кроме того, СБУ разоблачила женщину, которая корректировала вражеский огонь в Харьковской области. Она передавала захватчикам координаты расположения объектов критической инфраструктуры и дислокации украинских военных подразделений.

Приспешников оккупантов также задержали в Луганской и Донецкой областях.

В Одессе СБУ обнаружила интернет-агента российских спецслужб, который активно начал действовать в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

Также СБУ заблокировала деятельность группы энергетических компаний, которыми руководили из РФ. Среди них - пять коммерческих структур, занимавшихся поставками природного газа и электроэнергии.