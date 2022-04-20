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В Херсонской области оккупанты обыскивают дома местных активистов и похищают людей, - ОК "Юг"

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Среда 20 апреля 2022 03:12
В Херсонской области оккупанты обыскивают дома местных активистов и похищают людей, - ОК "Юг" Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В Херсонской области российские оккупанты готовятся к референдуму. Они проводят агитацию, обыскивают дома местных активистов и похищают людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оперативного командования "Юг".

Захватчики печатают бюллетени, распространяют агитационную продукцию, и блокируют украинское телерадиовещание и связь. Кроме того, вдоль трасс вражеские войска плотно минуют поля, лесополосы и дороги.

"Находящееся под оккупацией местное население Херсонской области продолжает акции по демонстрации своей проукраинской позиции, люди выходят на мирные митинги под украинскими флагами, демонстративно отказываются покупать и употреблять завезенные оккупантами продукты", - говорится в сообщении.

В командовании "Юг" также рассказали о том, что на севере Херсона враг под прикрытием артиллерийского и танкового огня на 2 БТРах проводил разведку боем в сторону Днепропетровской области.

Но у него ничего не вышло. Военные ВСУ открыли огонь, в результате чего российская армия понесла потери и отступила на прежний рубеж.

"При попытке вертолета Ка-52 совершить пуски на поражение, нашими подразделениями ПВО был открыт огонь, что заставило врага отстреляться неприцельно и убежать", - добавили в "Юг".

В Николаевской области существенных изменений в позициях нет, сохраняется угроза как артиллерийских, так и ракетных ударов. В результате ракетного удара поражено здание поликлиники одного из населенных пунктов, информация о пострадавших уточняется.

В Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы вражеского флота. Поэтому остается угроза ракетных ударов. Военные также не исключают высадку вражеского десанта.

Оккупанты продолжают разведывать наши позиции с помощью беспилотников-разведчиков, которые успешно уничтожаются.

Общие потери врага за сутки на южных рубежах обороны составляют 19 солдат и 6 единиц техники, среди которых бронированная и автомобильная техника, а также БпЛА "Орлан-10".

Напомним, ВСУ сбили за день российский истребитель Су-34, вертолет Ка-52, 6 БпЛА и крылатую ракету.

Мы также писали о том, что российские корабли отошли на 200 км от берегов Украины.

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Война России против Украины Херсонская область
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