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Украина поставила России ультиматум из-за "референдума" в Херсоне, - источник

Новина українською →
Украина, Пятница 22 апреля 2022 20:32
Украина поставила России ультиматум из-за "референдума" в Херсоне, - источник Фото: Украина пригрозила РФ выходом из переговоров (фото t.me nexta live)
Автор: Милан Лелич

Украина пригрозила российской стороне выйти из переговорного процесса по мирному договору и завершению войны. Украинский ультиматум касается так называемого "референдума" о создании "Херсонской народной республики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По словам источника РБК-Украина, знакомого с ходом переговорного процесса, Украина поставила оккупантам условие: если они проводят "референдум" на территории Херсонской области, то переговоры на этом и закончатся.

Напомним, о намерениях России провести "референдум" в Херсоне говорили в Генштабе ВСУ. Однако сегодня оккупанты выступили с идеей присоединить оккупированные территории к так называемому "крымскому федеральному округу".

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