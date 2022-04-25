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Окупанти примусово виселяють всіх мешканців селища в Херсонській області

Фото: в смт Велика Олександрівка окупанти примусово виселяють мешканів
Автор: RBC.UA

Окупанти змушують жителів смт Велика Олександрівка на Херсонщині залишити населений пункт. Інакше погрожують примусовою евакуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, у термін до 28 квітня, залишити населений пункт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила у Херсонській області депутата, який підозрюється у державній зраді. Він допомагав російським окупантам.

Раніше ми писали, що у Херсонській області російські окупанти готуються до референдуму. Вони проводять агітацію, обшукують будинки місцевих активістів і викрадають людей.

Також ми повідомляли, що Україна пригрозила російській стороні вийти з переговорного процесу щодо мирного договору та завершення війни. Український ультиматум стосується так званого "референдуму" щодо створення "Херсонської народної республіки".

Крім того, солдати Росії викрадають підприємців в окупованому Херсоні і під загрозою смерті змушують працювати на РФ.

Українська розвідка з'ясувала, що глава Кремля Володимир Путін має намір влаштувати на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей примусову "мобілізацію". Після чого кинути мобілізованих у найгарячіші точки.

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Херсонская областьОкуповані території