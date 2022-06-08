ru ua
Ср, 08 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты перевозят в Крым похищенное в Запорожской области зерно

Новина українською →
Среда 08 июня 2022 17:07
Оккупанты перевозят в Крым похищенное в Запорожской области зерно Фото: оккупанты перевозят в Крым похищенное в Запорожской области зерно (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты вывозят украинское зерно из части временно оккупированной территории Запорожской области. Транспортируют его до Севастополя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

Информацию о транспортировке похищенного зерна подтвердил советник "главы" Крыма Олег Крючков.

"Первый поезд с зерном прибыл из Мелитополя в Севастополь. Можно сказать, что маршрут проложен", - сказал Крючков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно российским СМИ, Турция, Россия и Украина якобы согласовали дорожную карту вывоза зерна из Одессы. В то же время как отмечает издание Bloomberg, Украина не принимала в этом участия.

Между тем Британия призывает начать расследование о хищении зерна на временно оккупированных территориях Украины.

Также недавно были обнародованы спутниковые снимки, на которых изображены российские корабли, транспортирующие похищенное украинское зерно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Крым Запорожская область
NEWS
Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: в МИД рассказали детали
Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: в МИД рассказали детали
DAILY
Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет