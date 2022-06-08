Оккупанты перевозят в Крым похищенное в Запорожской области зерно
Российские оккупанты вывозят украинское зерно из части временно оккупированной территории Запорожской области. Транспортируют его до Севастополя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".
Информацию о транспортировке похищенного зерна подтвердил советник "главы" Крыма Олег Крючков.
"Первый поезд с зерном прибыл из Мелитополя в Севастополь. Можно сказать, что маршрут проложен", - сказал Крючков.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно российским СМИ, Турция, Россия и Украина якобы согласовали дорожную карту вывоза зерна из Одессы. В то же время как отмечает издание Bloomberg, Украина не принимала в этом участия.
Между тем Британия призывает начать расследование о хищении зерна на временно оккупированных территориях Украины.
Также недавно были обнародованы спутниковые снимки, на которых изображены российские корабли, транспортирующие похищенное украинское зерно.
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