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Российское судно с краденым украинским зерном попало на спутниковый снимок

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Четверг 12 мая 2022 16:27
Российское судно с краденым украинским зерном попало на спутниковый снимок Фото: российское судно с украинским зерном попало на спутниковый снимок (фото vesselfinder.com)
Автор: Наталья Юрченко

Россия отправляет зерно, которое незаконно вывезла из Украины, с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Российское судно попало на спутниковый снимок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что РФ для транспортировки краденого украинского зерна использует три корабля, один из них балкер "Матрос Позынич".

Так, 27 апреля торговое судно снялось с якоря у берегов Крыма и отключило транспондер (прибор для передачи радиосигналов). На следующий день спутник зафиксировал корабль в Севастополе.

Согласно с другими снимками, "Матрос Позынич" прошел через Босфор и направился в египетский порт Александрия. Однако там балкер не разгрузился.

Украинские источники в комментариях СМИ подтвердили, что предупредили Египет о краденом зерне, поэтому страна отказалась от партии. Впоследствии судно отправилось в столицу Ливана - Бейрут, но там тоже не приняли краденое зерно.

Согласно данным Tankertrackers.com и Maxar Technologies, российский корабль отправился в сирийский порт Латакия. По предварительной информации, балкер переправлял около 30 тысяч тонн украинской пшеницы.

Российское судно с краденым украинским зерном попало на спутниковый снимокФото: российское судно с украинским зерном попало на спутниковый снимок (Фото cnn.com)

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия вывезла из Украины от 400 до 500 тысяч тонн зерна.

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