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Британия призвала расследовать похищение украинского зерна Россией

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 17:26
Британия призвала расследовать похищение украинского зерна Россией Фото: Британия призвала расследовать похищение украинского зерна Россией (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Лондоне призывают начать расследование относительно хищения зерна на оккупированных территориях Украины. Речь идет в частности о подобных случаях в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

"Обвинения в том, что Россия ворует зерно из разных районов Украины, являются очень серьезными и должны быть немедленно расследованы", - заявила британский министр сельского хозяйства Виктория Прентис.

Прентис, выступая на конференции Международного зернового совета в Лондоне, сказала, что слышала обвинения о краже зерна Россией из первых уст от источников в Херсонской области на юге Украины.

"На прошлой неделе Украина заявила, что Россия доставляет в Турцию украденное зерно из Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году", - заявила Виктория Прентис.

Она также обвинила Россию в отправке в Сирию 100 000 тонн украденной украинской пшеницы и в отправке награбленного металла кораблем из Мариуполя в Ростов-на-Дону.

Напомним, Россия отправляет зерно, которое незаконно вывезла из Украины с территории Крыма до стран Ближнего Востока. Российское судно попало на спутниковый снимок.

А мариупольские металлургические комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь группы "Метинвест" обратились в офис генерального прокуратура с просьбой открыть уголовные производства в отношении кражи российскими оккупантами металлопродукции, которая принадлежит комбинатам, и которую системно вывозят в РФ.

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