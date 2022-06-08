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Окупанти перевозять до Криму викрадене у Запорізькій області зерно

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Середа 08 червня 2022 17:07
Окупанти перевозять до Криму викрадене у Запорізькій області зерно Фото: окупанти перевозять до Криму викрадене у Запорізькій області зерно (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вивозять українське зерно з частини тимчасово окупованої території Запорізької області. Транспортують його до Севастополя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Интерфакс".

Інформацію про транспортування викраденого зерна підтвердив радник "голови" Криму Олег Крючков.

"Перший поїзд із зерном прибув із Мелітополя до Севастополя. Можна сказати, що маршрут прокладено", - сказав Крючков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з російськими ЗМІ, Туреччина, Росія й Україна нібито погодили дорожню карту вивезення зерна з Одеси. Водночас як відзначає видання Bloomberg, Україна не брала в цьому участі.

Тим часом Британія закликає розпочати розслідування щодо розкрадання зерна на тимчасово окупованих територіях України.

Також нещодавно були оприлюднені супутникові знімки, на яких зображені російські кораблі, які транспортують викрадене українське зерно.

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