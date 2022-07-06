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Оккупанты в Херсонской области закрыли доступ к YouTube и Instagram

Ajnj% Оккупанты в Херсонской области закрыли доступ к YouTube и Instagram (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные власти отключили видеосервис YouTube и социальную сеть Instagram на территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Херсонской областной военной администрации Сергея Хланя в Facebook.

"На оккупированной части Херсона россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram. Пытаются устроить здесь такое же болото, как у себя в России. Не получится, им здесь осталось недолго", - написал он.

Напомним, в апреле россияне призывали жителей Херсона к коллаборации. Позже коллаборанты осознали, что ведут Херсонскую область к гуманитарному кризису и собирались сбегать в Крым.

Далее оккупанты перестали доверять коллаборантам в Херсоне, на их должности начали ставить людей из ОРДЛО.

Кроме того, в Херсоне ранили одного из ключевых коллаборантов Евгения Соболева. А в области взорвали автомобиль нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.

Помимо этого, россияне готовятся провести "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, и уже выбрали для этого дату.

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