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Окупанти в Херсонській області закрили доступ до YouTube і Instagram

Окупанти в Херсонській області закрили доступ до YouTube і Instagram (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Російська окупаційна влада відключила відеосервіс YouTube і соціальну мережу Instagram на території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергія Хланя в Facebook.

"На окупованій частині Херсона росіяни заявили про блокування YouTube і Instagram. Намагаються влаштувати тут таке ж болото, як у себе в Росії. Не вийде, їм тут залишилося недовго", - написав він.

Нагадаємо, у квітні росіяни закликали жителів Херсона до колаборації. Пізніше колаборанти усвідомили, що ведуть Херсонську область до гуманітарної кризи і збиралися збігати до Криму.

Далі окупанти перестали довіряти колаборантам у Херсоні, на їхні посади почали ставити людей з ОРДЛО.

Крім того, в Херсоні поранили одного з ключових колаборантів Євгена Соболєва. А в області підірвали автомобіль нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.

Крім цього, росіяни готуються провести "референдуми" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, і вже обрали для цього дату.

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