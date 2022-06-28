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Оккупанты "анонсируют" химическую атаку по Одесской области

Фото: Оккупанты "анонсируют" химическую атаку по Одесской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская Федерация "анонсировала" химическую атаку по Одесской области, и, вероятно, планирует обвинить в этом украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России.

Так, Минобороны заявляет, что Украина якобы готовит провокации для обвинения Вооруженных сил РФ в применении химического оружия против гражданских людей.

В министерстве заявляют, что для этого в санаторий Министерства здравоохранения Украины "Приморский" (Курортное, Одесская область) 18 июня приехали сотрудники СБУ. Они якобы "прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отравляющими) веществами".

Также министерство "предупреждает" Запад, ООН, Красный Крест и Организацию по запрещению химического оружия, что сообщения о подобных "провокациях" широко распространятся в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Как сообщалось ранее, Минобороны России также "анонсировало" удары по Криворожской ТЭС. 28 июня оккупанты совершили артиллерийский обстрел ТЭС и прилегающих населенных пунктов.

Напомним, в апреле Россия уже угрожала химическим оружием в Одессе, при этом заранее обвинила в этом спецслужбы Украины.

Кроме того, ЕС предоставит Украине средства защиты от химических и ядерных угроз.

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Одессахимическая атакаВойна России против Украины