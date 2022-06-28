Оккупанты "анонсируют" химическую атаку по Одесской области

Российская Федерация "анонсировала" химическую атаку по Одесской области, и, вероятно, планирует обвинить в этом украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России .

Так, Минобороны заявляет, что Украина якобы готовит провокации для обвинения Вооруженных сил РФ в применении химического оружия против гражданских людей.

В министерстве заявляют, что для этого в санаторий Министерства здравоохранения Украины "Приморский" (Курортное, Одесская область) 18 июня приехали сотрудники СБУ. Они якобы "прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отравляющими) веществами".

Также министерство "предупреждает" Запад, ООН, Красный Крест и Организацию по запрещению химического оружия, что сообщения о подобных "провокациях" широко распространятся в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах.