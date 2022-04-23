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Россия угрожает химическим оружием в Одессе и обвиняет Украину

Новина українською →
Одесса, Суббота 23 апреля 2022 22:26
Россия угрожает химическим оружием в Одессе и обвиняет Украину Фото: Россия угрожает химическим оружием в Одессе (luhanskaVTS)
Автор: Евгений Прокопенко

Российское Минобороны после ракетного удара по Одессе "анонсировало" применения химвеществ в районе одесского порта "Южный", при этом заранее РФ обвинила в возможной химической атаке спецслужбы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА-новости.

Так, россияне заявили, что у порта "Южный" планируется провокация. Об этом якобы свидетельствует то, что украинским правоохранителям и спецслужбам в Одесской области выдали индивидуальные средства защиты.

"Киев может сымитировать ракетный удар российских ВС по базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта в Одессе", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля Одесса подверглась ракетному обстрелу. В результате есть погибшие и травмированные. Среди жертв-дети.

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился циничностью и подлостью России по отношению к мирному населению Украины. Гарант прокомментировал ситуацию в Одессе.

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