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В Минобороны России "анонсировали" удары по Криворожской ТЭС

Новина українською →
Москва, Вторник 28 июня 2022 09:31
В Минобороны России "анонсировали" удары по Криворожской ТЭС Фото: В Минобороны России "анонсировали" удары по Криворожской ТЭС (wikimapia.org)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны РФ заявило, что украинцы якобы готовятся взорвать Криворожскую ТЭС, чтобы обвинить российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны РФ в Telegram.

"Украинское командование сознательно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск). Не исключено, что, не сумев спровоцировать российские вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции", - заявили в российском ведомстве.

При этом в ведомстве заявляют, что Украина якобы представит мировому сообществу "поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск".

Минобороны РФ заявляет, что якобы ВСУ хотят создать гуманитарную и энергетическую катастрофу на территории страны, чтобы обвинить Россию.

Позже в пресс-службе ДТЭК заявили, что информация оборонного ведомства РФ является фейком.

"Никакого вооружения на территории промышленного предприятия нет и никогда не было. На станции присутствуют только работники ТЭС, которые обеспечивают ее работу", - говорится в сообщении.

В компании расценивают подобные заявления страны-агрессора как оправдание возможности очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками на объект гражданской инфраструктуры Украины.

Компания в очередной раз обращает внимание мирового сообщества на военные преступления России в Украине и целенаправленные атаки, которые готовятся по объектам критической инфраструктуры.

Напомним, накануне Россия нанесла ракетные удары по ТЦ в Кривом Роге. По меньшей мере 18 человек погибли.

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