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ЕС предоставит Украине специальные средства защиты от химических и ядерных угроз

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Украина, Понедельник 27 июня 2022 19:51
ЕС предоставит Украине специальные средства защиты от химических и ядерных угроз Фото: Украина получит средства защиты от химических и ядерных угроз (pixabay)
Автор: Евгений Прокопенко

Европейский Союз предоставит Украине медицинское и специализированное оборудование, а также защитное снаряжение на сумму 12 миллионов долларов для защиты здоровья населения. Речь идет о химических, биологических, радиологических и ядерных угрозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Поскольку больницы в Украине срочно нуждаются в медицинском оборудовании, ЕС также дарит мониторы пациентов, инфузионные насосы и аппараты искусственной вентиляции легких, а также защитное оборудование для медицинского персонала, например маски и халаты", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Помощь будет доставлена в Украину по чрезвычайным запасам ЕС, которые хранятся в Румынии, Венгрии, Швеции, Германии, Греции и Дании.

"Медицинское оборудование и оборудование, предназначенное для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций, уже на пути в Украину. Больницы и медицинские работники в Украине работают под огнем, и мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить им необходимые инструменты для спасения жизни", - сказал Янез Ленарчич, комиссар ЕС по кризисному управлению.

Напомним, ЕС согласовал выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро.

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