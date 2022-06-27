ЕС предоставит Украине специальные средства защиты от химических и ядерных угроз

Европейский Союз предоставит Украине медицинское и специализированное оборудование, а также защитное снаряжение на сумму 12 миллионов долларов для защиты здоровья населения. Речь идет о химических, биологических, радиологических и ядерных угрозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Поскольку больницы в Украине срочно нуждаются в медицинском оборудовании, ЕС также дарит мониторы пациентов, инфузионные насосы и аппараты искусственной вентиляции легких, а также защитное оборудование для медицинского персонала, например маски и халаты", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Помощь будет доставлена в Украину по чрезвычайным запасам ЕС, которые хранятся в Румынии, Венгрии, Швеции, Германии, Греции и Дании.

"Медицинское оборудование и оборудование, предназначенное для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций, уже на пути в Украину. Больницы и медицинские работники в Украине работают под огнем, и мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить им необходимые инструменты для спасения жизни", - сказал Янез Ленарчич, комиссар ЕС по кризисному управлению.