Несподіваний чек за ремонт, який не замовляли? Чи можна за це не платити

Інколи можуть траплятись ситуації, коли сервісні центри, в які людина здала телефон чи ноутбук на діагностику, виконують ремонт без погодження. Після чого виставляють рахунки, що перевищують навіть вартість самої техніки.

Докладніше про те, як діяти в такій ситуації та чи можна не платити за те, чого ви не замовляли, розповіла у коментарі РБК-Україна адвокат юридичної компанії "Приходько та Партнери" Ірина Ан .

Головне: Що каже закон : споживач не зобов'язаний платити за ремонт, який не замовляв та попередньо не погоджував.

: споживач не зобов'язаний платити за ремонт, який не замовляв та попередньо не погоджував. Притримання техніки : сервіс не має права не віддавати відремонтований пристрій (вимагаючи оплати), якщо відповідна послуга з клієнтом погоджена не була.

: сервіс не має права не віддавати відремонтований пристрій (вимагаючи оплати), якщо відповідна послуга з клієнтом погоджена не була. Як діяти : у разі виникнення конфліктної ситуації, потрібно зафіксувати всі пред'явлені вимоги на відео чи аудіо та викликати поліцію.

: у разі виникнення конфліктної ситуації, потрібно зафіксувати всі пред'явлені вимоги на відео чи аудіо та викликати поліцію. Збереження: якщо техніка утримується сервісом, саме він несе повну відповідальність за її цілісність - у разі втрати чи пошкодження споживач має право на компенсацію повної вартості.

Чи потрібно оплачувати "неузгоджений" рахунок

Експерт розповіла, що відповідно до чинного законодавства України про захист прав споживачів, не підлягають оплаті ті послуги:

які людина не замовляла;

на які людина не давала згоду.

Тобто вартість яких "зі споживачем не узгоджували попередньо".

Адвокат зауважила, що про це йдеться у частині 11 статті 10 закону "Про захист прав споживачів".

Там напряму вказується: "Будь-які додаткові роботи (послуги), виконані (надані) виконавцем без згоди споживача, не створюють для споживача будь-яких зобов'язань щодо їх оплати".

Однак якщо споживачем надавалась згода на отримання таких послуг (зокрема з ремонту), тоді:

за людиною - залишається обов'язок з оплати;

за виконавцем - залишається право "на притримання майна - до моменту оплати".

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Що робити, якщо сервіс не віддає гаджет без оплати

"Якщо такі послуги не узгоджені, притримання є незаконним", - констатувала Ан.

У такому випадку, за її словами, можна викликати поліцію - у зв'язку з "відмовою повернення майна власнику".

Адвокат уточнила, що при виникненні такої ситуації найкраще:

зафіксувати відповідні незаконні вимоги на відео або аудіо;

зафіксувати всі суми та підстави вимагання оплати.

"Притримання при цьому накладає обов'язок нести відповідальність за втрату або пошкодження такої речі", - додала юрист.

Отже, ця річ (гаджет, пристрій або техніка) "в будь-якому випадку має бути повернена власнику".

"Або ж її вартість (має бути, - Ред.) повністю компенсована", - підсумувала спеціаліст.