Бізнес » Економіка

Більше жодних папірців: чеки з магазинів тепер будуть у смартфоні

П'ятниця 20 лютого 2026 14:40
Більше жодних папірців: чеки з магазинів тепер будуть у смартфоні Фото: чеки з магазинів тепер будуть у смартфоні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні запрацював пілотний проект "єЧек", який інтегрує електронні чеки за покупки та послуги у мобільні застосунки банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram премєр-міністра України Юлії Свириденко та прес-службу Мінцифри.

Читайте також: "Національний кешбек" по-новому: за які продукти повернуть більше грошей, а за які - менше

"Запускаємо пілотний проєкт "єЧек" – державну програма електронних чеків у вашому банкінгу. Продовжуємо спрощувати ведення бізнесу в Україні та підтримувати підприємців навіть в умовах війни. Менше паперу – менше зайвих витрат", - заявила Свириденко.

Спершу "єЧек" працюватиме у таких банках: "Приватбанк", ПУМБ, VST bank і monobank. Також новий сервіс доступний у торговельних мережах "Аврора", "Фора", Auchan та на АЗС "Укрнафта".

Новий сервіс повинен заощадити для бізнесу мільйони гривень щороку, адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків.

Де шукати нові чеки?

Для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою – у магазині або онлайн.

Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки – цифровий і паперовий.

Щоб скористатись електронним чеком, користувачам не потрібно нічого завантажувати, встановлювати або додатково реєструватися в сторонніх застосунках магазинів чи на сайтах. До того ж, завжди можна обрати формат чеку – цифровий або паперовий. Сервіс працює паралельно зі звичними чеками та є абсолютно добровільним.

Більше жодних папірців: чеки з магазинів тепер будуть у смартфоні

Чому нововведення вигідне для бізнесу?

  • Менше паперу – відповідно менше витрат на друк та менше технічних збоїв.
  • Каса працює, як завжди, без змін у процесах – потрібно лише налаштувати її за інструкцією.
  • Термопапір, на якому друкують чеки, містить речовини BPA і не переробляється як звичайний папір. Цифровий чек вирішує і цю проблему.

Як бізнесу під’єднати "єЧек"?

Програма відкрита для бізнесу, який працює з РРО/ПРРО та приймає безготівкові платежі. Участь у програмі є добровільною. Щоб під’єднати сервіс, треба подати заявку та налаштувати касу за інструкціями на сайті. Повноцінний запуск сервісу заплановано на кінець 2026 року.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів удосконалив механізм оформлення й отримання "дитячих" виплат в Україні. Батьки також отримали більше можливостей для використання цих грошей.

Також ми писали, що в застосунку "Дія" зміниться алгоритм створення та використання "Дія.Підпису". Для активації послуги обов'язковою умовою стане наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.

