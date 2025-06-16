Зіпсували товар у магазині? Адвокат пояснив, що робити й чи треба платити

Трапляються випадки, коли покупці, перебуваючи в магазині, через власну необережність розбивають або пошкоджують той чи інший товар. Чи зобов'язані вони при цьому відшкодовувати його вартість - важливе питання.

Докладніше про те, чи має право магазин, згідно з чинним законодавством, примушувати покупця оплачувати зіпсований або пошкоджений товар, - розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко .

Чи потрібно покупцю платити за зіпсований або пошкоджений у магазині товар

Відповідно до статті 323 Цивільного кодексу України, ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) майна несе його власник (якщо інше не встановлено договором або законом).

При цьому до покупця, за словами експерта, право власності на товар переходить лише з моменту його оплати.

Відповідно, до моменту оплати покупцем товару, його власником залишається продавець, який і несе за законодавством ризик випадкового знищення та пошкодження (псування) тієї чи іншої продукції.

Отже, магазин не має права примушувати покупця сплачувати за пошкоджений або зіпсований внаслідок необережності останнього товар.

Буліменко повідомив також, що відповідно до частини другої статті 17 закону України "Про захист прав споживачів" забороняється:

примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості;

примушувати споживача придбати продукцію непотрібного йому асортименту;

у будь-який спосіб обмежувати можливість здійснення споживачем безготівкових розрахунків.

"Якщо відповідно до законодавства продавець (виконавець) зобов'язаний забезпечити таку можливість", - уточнив магістр права.

Виходячи з цього, примушування покупця до сплати за необережно пошкоджений або зіпсований товар (власником якого є продавець), є примушуванням до придбання товару неналежної якості та, відповідно, порушенням закону.

Водночас покупцю у випадку випадкового знищення, пошкодження або псування товару необхідно повідомити про це представника магазину.

"Якщо магазин наполягатиме на оплаті покупцем такого товару, можна звернутись до Держпродспоживслужби, подавши письмову скаргу або зателефонувавши на гарячу лінію", - підсумував адвокат.