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"Товар не чіпати": чи мають право магазини заборонити торкатись продукції

П'ятниця 20 червня 2025 08:00
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"Товар не чіпати": чи мають право магазини заборонити торкатись продукції Чи мають право продавці забороняти торкатись товару (фото: Freepik)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копитко

Деякі магазини намагаються обмежити покупцям можливість оглядати товар, посилаючись на внутрішні правила. Втім, чи мають вони на це право і що каже Закон України?

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про те, чи можуть продавці забороняти торкатись товару.

Чи можуть заборонити обмацувати та оглядати товар

"Така вимога працівників магазину є незаконною, оскільки відповідно до частини другої ст. 700 Цивільного кодексу України покупець має право до укладання договору купівлі-продажу оглянути товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей товару або демонстрації користування товаром, якщо це не виключено характером товару і не суперечить правилам роздрібної торгівлі", - каже юрист.

За його словами, продавець, який не надав покупцеві можливості одержати повну і достовірну інформацію про товар, несе відповідальність за недоліки товару, які виникли після покупки.

"У цьому випадку покупцю потрібно буде довести, що ці недоліки виникли у зв’язку з відсутністю у нього такої інформації", - додає Буліменко.

Чи можуть заборонити фотографувати у супермаркеті

Конституція України (ст. 34) гарантує кожному право вільно збирати та поширювати інформацію в будь-який спосіб, а стаття 50 надає доступ до відомостей про довкілля та якість харчових продуктів. Таку інформацію заборонено приховувати - отже, фото товару у магазині може бути формою реалізації цього права.

"Зважаючи на це, законодавчої заборони фотографувати товар у супермаркеті не існує, а будь-яка вимога магазину припинити таке фотографування є незаконною", - наголошує юрист.

Втім, є винятки: зйомка може бути обмежена, якщо на фото потрапляють інші люди без їхньої згоди або фіксуються їхні персональні дані. У таких випадках діє закон "Про захист персональних даних" та стаття 307 Цивільного кодексу.

Раніше ми писали про те, чи мають право охоронці у магазинах перевіряти сумки у покупців.

Читайте також про те, що робити, якщо випадково зіпсували товар у магазині і чи можуть вас змусити платити за нього.

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