Офіційний курс євро продовжує потроху знижуватися

Курс євро НБУ на 19 грудня становив 49,59 копійки, що на 4 копійки нижче попереднього дня, курс євро знижується другий день поспіль після досягнення рекордного значення 17 грудня (49,67 гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 19 грудня становить 49,5940 гривень за 1 євро (-0,04 грн).
Офіційний курс долара на 19 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3374 гривень за 1 долар (без змін порівняно з попереднім днем).
На міжбанку курс в результаті торгів 17 грудня курс купівлі євро становить 49,81 гривень, а курс продажу - 49,78 гривень, при цьому курс купівлі долара перебуває на рівні 42,39 гривень, а курс продажу - 42,42 гривень.
На готівковому ринку середній курс продажу долара 18 грудня порівняно зі значенням 17 грудня зріс на 1 копійку і становить 42,57 гривень, при цьому курс продажу євро також збільшився на 1 копійку - до 50 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 42,05 і 49,39 гривень відповідно.
Нагадаємо, на 17 грудня НБУ встановив рекордний курс євро - 49,65 гривень. Це сталося на тлі посилення євро щодо долара на міжнародному ринку, пояснив директор з продажу "Банку Авангард" Юрій Крохмаль. Зростання курсу євро також пов'язане з перспективою зниження відсоткових ставок Федеральної резервної системи США наступного року. Цей фактор тисне на курс долара.
Офіційний курс євро на 18 грудня вже був знижений на 4 копійки - до 49,6291 гривень.
18 грудня вперше вартість євро в обмінниках (курс продажу) досягла 50 гривень. Середній курс купівлі становив 49,41 гривень.