Курс євро б'є рекорди: чи стане 50 гривень новим максимумом до кінця року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора з продажів "Банку Авангард" Юрія Крохмаля.

"Зростання (курсу НБУ - ред.) відбувається за рахунок того, що євро продовжує дорожчати щодо долара на міжнародному ринку", - сказав він.

Топ-менеджер банку додав, що така динаміка євро є наслідком очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США наступного року.

"Така перспектива продовжує тиснути на долар, послаблюючи його позиції щодо основних світових валют", - вважає Юрій Крохмаль.

Офіційний курс Європейського центрального банку за період з 1 січня по 16 грудня цього року зріс на 15% - до 1,18 доларів.

Прогноз курсу

У другій половині грудня офіційний курс гривні до євро перебуватиме в межах 48,50-50,50 гривень. Курс долара, прогнозує Юрій Крохмаль, буде в діапазоні 41,80-42,80 гривень.