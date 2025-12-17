ua en ru
НБУ перейшов до зниження курсу євро

Україна, Середа 17 грудня 2025 16:05
НБУ перейшов до зниження курсу євро Фото: Курс євро перейшов до зниження (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Офіційний курс євро почав зниження після досягнення рекордних показників, на 18 грудня НБУ встановив вартість європейської валюти на рівні 49,6291 гривні, що на 4 копійки нижче, порівняно з курсом 17 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

17 грудня офіційний курс євро становив 49,6684 гривень.

НБУ перейшов до зниження курсу євро

Офіційний курс долара на 18 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3384 гривень за 1 долар (+0,15 грн).

НБУ перейшов до зниження курсу євро

На міжбанку курс євро в результаті торгів на 16 грудня зріс на 40-41 копійку порівняно з 15 грудня - до 49,89-49,92 гривень (купівля-продаж). Станом на 12:44 17 грудня курси становлять 49,66-49,66 гривень.

Курси долара на міжбанку 16 грудня становили 42,28-42,31 гривень, що на 21-22 копійок вище за 15 грудня.

НБУ перейшов до зниження курсу євро

На готівковому ринку середній курс продажу євро становить 49,98 гривень, що на 2 копійки більше значення попереднього дня. Курс продажу долара зріс на 9 копійок - до 42,56 гривень. Курс купівлі євро 17 грудня збільшився порівняно з 16 грудня на 4 копійки - до 49,36 гривень, курс купівлі долара зріс на 9 копійок і становив 42,04 гривень.

Нагадаємо, на 17 грудня НБУ встановив рекордний курс євро - 49,65 гривень. Це сталося на тлі посилення євро по відношенню до долара на міжнародному ринку, пояснив директор з продажу "Банку Авангард" Юрій Крохмаль. Зростання курсу євро також пов'язане з перспективою зниження відсоткових ставок Федеральної резервної системи США наступного року. Цей фактор тисне на курс долара.

Офіційний курс євро Європейського центрального банку за період з 1 по 16 грудня на 15% - до 1,18 доларів.

