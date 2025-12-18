ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Вартість євро в обмінниках сягнула 50 гривень

Україна, Четвер 18 грудня 2025 11:27
UA EN RU
Вартість євро в обмінниках сягнула 50 гривень Фото: Курс євро в обмінниках досяг рекордного значення (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс євро в обмінних пунктах України 18 грудня зріс на 4-8 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс долара підріс на 3-4 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 18 грудня, середній курс продажу євро зріс на 8 копійок - до 50,07 гривні порівняно з 17 грудня, курс долара збільшився на 4 копійки і становить 42,6 гривні.

В обмінних пунктах євро купують у середньому по 49,41 гривні (+0,04 гривні), долар - по 42,08 гривні (+0,03 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 17 грудня середній курс євро перебував на рівні 49,78-49,81 гривні (купівля-продаж), що на 11 копійок нижче за закриття торгової сесії 16 грудня. Курс долара на міжбанку становив 42,39-42,42 гривень, що на 11 копійок вище за курс 16 грудня.

Нагадаємо, на 17 грудня НБУ встановив рекордний курс євро - 49,65 гривень. Це сталося на тлі посилення євро по відношенню до долара на міжнародному ринку, пояснив директор з продажу "Банку Авангард" Юрій Крохмаль. Зростання курсу євро також пов'язане з перспективою зниження відсоткових ставок Федеральної резервної системи США наступного року. Цей фактор тисне на курс долара.

Офіційний курс євро Європейського центрального банку за період з 1 по 17 грудня на 14% - до 1,17 доларів.

Офіційний курс євро на 18 грудня вже був знижений на 4 копійки - до 49,6291 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінниках
Новини
Зеленський підтримав ідею електронного голосування на виборах президента
Зеленський підтримав ідею електронного голосування на виборах президента
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW