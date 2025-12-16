ua en ru
Курс євро оновив історичний максимум і досяг 49,67 гривень

Вівторок 16 грудня 2025 16:10
Автор: Дмитро Сидоров
Експерт: Юрій Крохмаль

Офіційний курс євро продовжує досягати нових рекордних значень, на 17 грудня НБУ встановив вартість європейської валюти на рівні 49,6684 гривень (на 1 копійку вище 16 грудня).

15 грудня офіційний курс євро становив 49,6549 гривень.

Офіційний курс долара на 17 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1848 гривень за 1 долар (-0,06 грн).

На міжбанку курс євро в результаті торгів на 15 грудня знизився на 5-6 копійок порівняно з 12 грудня - до 49,49-49,51 гривень (купівля-продаж). Станом на 12:53 16 грудня курси становлять 49,64-49,64 гривень.

Курси долара на міжбанку 15 грудня становили 42,06-42,10 гривень, що на 11-13 копійок нижче за 12 грудня.

На готівковому ринку середній курс продажу євро становить 49,94 гривень, що на 2 копійки більше за значення попереднього дня. Курс продажу долара впав на 3 копійки - до 42,45 гривень. Курс купівлі євро 16 грудня збільшився порівняно з 15 грудня на 2 копійки - до 49,3 гривень, курс купівлі долара зріс на таку саму величину і становив 41,92 гривень.

Нагадаємо, що НБУ підняв курс євро з 1 по 16 грудня на 76 копійок - до 49,65 гривень.

Курс євро в обмінниках також продемонстрував зростаючу динаміку. На початку місяця середній курс купівлі становив 48,82 гривень, а курс продажу - 49,47 гривень. 16 грудня ці значення зросли до 49,27 гривень і 49,91 гривень відповідно. Варто зазначити, що різниця між курсами купівлі та продажу в середньому за звітний період становила 62 копійки.

Директор з продажу "Банку Авангард" Юрій Крохмаль пояснив, що курс євро зростає так сильно через подорожчання євро до долара на міжнародному ринку.

