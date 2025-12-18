Официальный курс евро продолжает понемногу снижаться

Официальный курс евро на 19 декабря составляет 49,5940 гривен за 1 евро (-0,04 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс доллара на 19 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,3374 гривен за 1 доллар (без изменений по сравнению с предыдущим днем).

bank.gov.ua

На межбанке курс в результате торгов 17 декабря курс покупки евро составляет 49,81 гривен, а курс продажи – 49,78 гривен, при этом курс покупки доллара находиться на уровне 42,39 гривен, а курс продажи – 42,42 гривен.

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара 18 декабря по сравнению со значением 17 декабря вырос на 1 копейку и составляет 42,57 гривен, при этом, курс продажи евро также увеличился на 1 копейку – до 50 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 42,05 и 49,39 гривен соответственно.