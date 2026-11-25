Одразу 14 танків за одну операцію: у НГУ показали ефектне відео знищення техніки РФ
Військові з підрозділу Lasar’s Group НГУ у ході однієї операції уразили і знищили понад 20 одиниць російської техніки, з них 14 – це танки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Lasar’s Group НГУ.
"Lasar’s Group виявили глибоко за лінією бойового зіткнення в Запорізькій області 22 одиниці техніки окупантів. Дані про район зосередження зібрали наші аналітики, після чого відпрацювала аеророзвідка", - йдеться у повідомленні підрозділу.
Зазначається, що екіпажі літакоподібних розвідників надали точну інформацію про розташування всіх ворожих засобів. Після цього на оперативну глибину відправилися ударні дрони Lasar’s Group.
У результаті операції було знищено два танки й одну вантажівку, а також уражено 12 танків, пару командно-штабних машин, інженерну техніку і кілька вантажівок.
"Вся спецоперація була виконана силами Lasar’s Group, а загальна шкода, завдана противнику, сягає десятків мільйонів доларів", - додали у Lasar’s Group.
Нагадаємо, у Татарстані після атаки Сил оборони України в ніч на 15 листопада спалахнула пожежа на нафтохімічному заводі та НПЗ, а в Брянській області ЗСУ уразили підприємство, яке виробляє вертольоти.
Також у Таганрозі після атаки дронів пошкоджені електропідстанції, через що зупинили рух поїздів, а на трасі Р-280 пошкоджено міст.
Окрім того, нещодавно Сили оборони вдарили по двох місцях, звідки Росія піднімає в небо літаки та ударні дрони для атак по Україні.