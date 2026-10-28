Українські FPV-дрони отримали штучний інтелект AURA AI: чого навчились

Компанія TAF Industries випустила на ринок FPV-дрон Колібрі 10” Advance, оснащений модулем детекції та автоматичного донаведення на основі штучного інтелекту AURA AI від DOD Solution.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі TAF Industries.

Зазначається, що модуль AURA AI забезпечує детекцію, розпізнавання, захоплення та супровід рухомих і статичних цілей.

В основі рішення - одноплатний комп’ютер власної розробки DOD Solution, оптимізований для роботи алгоритмів штучного інтелекту на FPV-дронах. Система виявляє, розпізнає та захоплює ціль. Оператор підтверджує атаку, після чого AURA AI продовжує супровід цілі та самостійно виконує її ураження.

Це зменшує навантаження на пілота та дає змогу виконувати бойове завдання навіть в умовах втрати GPS-сигналу, активної дії РЕБ та обмеженого або відсутнього зв’язку.

"Модуль автоматичного донаведення від DOD Solution розпізнає цілі, підвищуючи рівень автономності дрона за допомогою ШІ. Ця функція насамперед допомагає пілотам побачити всі потенційні загрози та обʼєкти для ураження, обводячи їх прямокутником. По суті, ШІ-модуль підсвічує цілі, які пілот міг не помітити", - зазначив Андрій Атаманенко, Product Owner напряму FPV-дронів компанії TAF Industries.

За його словами, також його перевагою є розпізнавання різних класів транспортних засобів, що знімає з пілота зайве когнітивне навантаження.

Колібрі 10” Advance з модулем AURA AI уже застосовувався підрозділами 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та 3-ї окремої штурмової бригади.

Фото: дрон самостійно визначає ключові ворожі цілі (прес-служба TAF Industries)

Деталі інтеграції ШІ

Як повідомили у коментарі РБК-Україна представники TAF Industries, технічна інтеграція AURA AI в нову платформу зазвичай займає близько 1-2 тижнів. У рамках співпраці з TAF Industries процес був довшим, оскільки спільна робота охоплювала не лише безпосередню інтеграцію модуля, а й інші етапи підготовки та тестування рішення.

Для роботи AURA AI на дрон встановлюється одноплатний бортовий комп’ютер від DOD Solution, спеціально оптимізований для роботи алгоритмів штучного інтелекту на FPV-дронах. Буквально він являє собою додаткову плату у стеці дрона.