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Сили оборони за ніч уразили одразу три великі підприємства російського ВПК

13:28 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Сили оборони за ніч уразили одразу три великі підприємства російського ВПК Фото: російські рятувальники ліквідовують пожежу на НПЗ (Getty Images)
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У Татарстані після атаки в ніч на 15 листопада спалахнула пожежа на нафтохімічному заводі та НПЗ, а в Брянській області Сили оборони уразили підприємство, яке виробляє вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з цілей стало ПАТ "Нижнєкамськнефтехім" - один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та важливий виробничий майданчик холдингу "Сибур". Після вибухів на території підприємства спалахнула пожежа.

Завод виготовляє синтетичні каучуки, зокрема поліізопреновий і бутиловий, а також пластики. Ця продукція має важливе значення не лише для цивільної промисловості. Її використовують, зокрема, для виробництва шин військових вантажівок, бронетехніки й літаків, ущільнювачів, шлангів та інших гумотехнічних деталей.

Крім того, окремі види синтетичного каучуку застосовують як зв'язувальний компонент у твердому ракетному паливі. Його використовують, зокрема, у ракетах "Іскандер". Таким чином, продукція підприємства потрібна різним галузям російського військово-промислового комплексу.

Ще одним ураженим об'єктом у Нижньокамську стала єдина установка первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-7 на нафтопереробному заводі "ТАІФ-НК". Це великий нафтопереробний комплекс із глибиною переробки понад 95%.

Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат. Його продукцію використовують для виробництва масового пального, а також як сировину для нафтохімічної промисловості та військових потреб. На території НПЗ також зафіксували пожежу.

Масштаби пошкоджень на обох підприємствах у Татарстані наразі уточнюються.

Крім того, цієї ж доби Сили оборони уразили АТ "Моноліт" у місті Трубчевськ Брянської області. Підприємство спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів. Також там виготовляють запасні частини та компоненти, а серед напрямів роботи є металообробка.

"Кожен простій таких заводів - це менше шин для техніки, що везе на фронт боєприпаси, менше гумових деталей для бронетехніки й авіації, менше сировини для ракетної промисловості і менше пального для армії РФ", - підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 15 листопада дрони атакували Ростовську область Росії. У Таганрозі внаслідок удару пошкоджено електропідстанцію, яка забезпечує живлення залізниці. Також загорілася підстанція у кварталі Шубін.

Крім того, у Неклинівському районі пошкоджено міст через залізничні колії на 64-му кілометрі траси Р-280, яка веде з Ростова в бік окупованих територій півдня України.

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