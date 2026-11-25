Военные из подразделения Lasar's Group НГУ в ходе одной операции поразили и уничтожили более 20 единиц российской техники, из них 14 – это танки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Lasar's Group НГУ.

"Lasar's Group обнаружили глубоко по линии боевого столкновения в Запорожской области 22 единицы техники оккупантов. Данные о районе сосредоточения собрали наши аналитики, после чего отработала аэроразведка", - говорится в сообщении подразделения.

Экипажи самолетоподобных разведчиков предоставили точную информацию о расположении всех вражеских средств. После этого на оперативную глубину отправились ударные дроны Lasar's Group.

В результате операции были уничтожены два танка и один грузовик, а также поражены 12 танков, пара командно-штабных машин, инженерная техника и несколько грузовиков.

"Вся спецоперация была выполнена силами Lasar's Group, а общий ущерб, причиненный противнику, достигает десятков миллионов долларов", - добавили в Lasar's Group.

Напомним, в Татарстане после атаки Сил обороны Украины в ночь на 15 ноября вспыхнул пожар на нефтехимическом заводе и НПЗ, а в Брянской области ВСУ поразили предприятие, производящее вертолеты.

Также в Таганроге после атаки дронов повреждены электроподстанции, из-за чего остановили движение поездов, а на трассе Р-280 поврежден мост.