За одну рыбу - штраф более 7 тысяч: кого запретили ловить в четырех областях Украины
В Карпатском регионе начал действовать запрет на вылов ценной аборигенной рыбы. Он распространяется на водоемы в четырех областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Какую рыбу и почему ловить сейчас нельзя
С 10 октября 2025 года в некоторых областях Украины начал действовать запрет на вылов ручьевой форели.
Это объясняется тем, что с наступлением осенне-зимнего периода в водоемах Карпатского региона начинается нерест этой рыбы, которая является ценным аборигенным видом лососевых.
Следовательно, запрет на вылов ручьевой форели или пструга (другое название этого вида форели) установлен Правилами любительского рыболовства с целью обеспечения охраны и сохранения в надлежащем состоянии его:
- среды обитания;
- путей миграции;
- мест естественного воспроизводства.
Как долго и где именно будет действовать запрет
В Госрыбагентстве сообщили, что срок действия запрета на вылов ручьевой форели (пструга) - до 1 марта 2026 года.
Уточняется, что до тех пор ловить эту рыбу нельзя в водоемах:
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Львовской области;
- Черновицкой области.
Ловить пструга в некоторых областях Украины - запрещено (иллюстрация: darg.gov.ua)
Как могут наказывать недобросовестных рыбаков
За вылов ручьевой форели в период запрета в Украине предусмотрено наказание:
- от административных штрафов;
- до уголовной ответственности.
"А также возмещение убытков, причиненных рыбному хозяйству", - отметили в Госрыбагентстве.
При этом размер компенсации за одну особь незаконно выловленного пструга составляет 7 225 гривен.
Глава Госрыбагентства Игорь Клименок напомнил, что "в период нереста мощный природный инстинкт приглушает у рыб рефлексы самосохранения и в это время ручьевая форель может стать легкой добычей для браконьеров".
"Поэтому призываю рыбаков ответственно относиться к нерестующей рыбе, ведь от того, насколько успешно пройдет процесс размножения, зависит численность популяции пструга в наших карпатских водоемах", - подытожил специалист.
