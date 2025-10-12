ua en ru
За одну рыбу - штраф более 7 тысяч: кого запретили ловить в четырех областях Украины

Воскресенье 12 октября 2025 07:30
За одну рыбу - штраф более 7 тысяч: кого запретили ловить в четырех областях Украины В водоемах Карпатского региона запретили ловить ценную рыбу (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Карпатском регионе начал действовать запрет на вылов ценной аборигенной рыбы. Он распространяется на водоемы в четырех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Какую рыбу и почему ловить сейчас нельзя

С 10 октября 2025 года в некоторых областях Украины начал действовать запрет на вылов ручьевой форели.

Это объясняется тем, что с наступлением осенне-зимнего периода в водоемах Карпатского региона начинается нерест этой рыбы, которая является ценным аборигенным видом лососевых.

Следовательно, запрет на вылов ручьевой форели или пструга (другое название этого вида форели) установлен Правилами любительского рыболовства с целью обеспечения охраны и сохранения в надлежащем состоянии его:

  • среды обитания;
  • путей миграции;
  • мест естественного воспроизводства.

Как долго и где именно будет действовать запрет

В Госрыбагентстве сообщили, что срок действия запрета на вылов ручьевой форели (пструга) - до 1 марта 2026 года.

Уточняется, что до тех пор ловить эту рыбу нельзя в водоемах:

  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Львовской области;
  • Черновицкой области.

За одну рыбу - штраф более 7 тысяч: кого запретили ловить в четырех областях УкраиныЛовить пструга в некоторых областях Украины - запрещено (иллюстрация: darg.gov.ua)

Как могут наказывать недобросовестных рыбаков

За вылов ручьевой форели в период запрета в Украине предусмотрено наказание:

  • от административных штрафов;
  • до уголовной ответственности.

"А также возмещение убытков, причиненных рыбному хозяйству", - отметили в Госрыбагентстве.

При этом размер компенсации за одну особь незаконно выловленного пструга составляет 7 225 гривен.

Глава Госрыбагентства Игорь Клименок напомнил, что "в период нереста мощный природный инстинкт приглушает у рыб рефлексы самосохранения и в это время ручьевая форель может стать легкой добычей для браконьеров".

"Поэтому призываю рыбаков ответственно относиться к нерестующей рыбе, ведь от того, насколько успешно пройдет процесс размножения, зависит численность популяции пструга в наших карпатских водоемах", - подытожил специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали о 7 видах рыб, которые в Украине можно ловить безлимитно - без ограничений и штрафов.

Кроме того, мы объясняли, какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине и стоит ли на самом деле отпускать пойманную рыбу.

Читайте также, как ловить раков на водоемах Украины, чтобы не нарваться на штраф.

