Одноразова грошова допомога для військових у смартфоні: "Дія" тестує нову послугу

У застосунку "Дія" стартувало бета-тестування подання заявки на одноразову грошову допомогу для українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Дії ".

"Працюємо над розширенням комплексу послуг захисникам та їхнім родинам на порталі "Дія" для чинних військовослужбовців - подання заяви про призначення одноразової грошової допомоги від Міністерства оборони України. Долучитись до бета-тестування можуть усі чинні військовослужбовці ЗСУ", - сказано в заяві.

В "Дія" попередили, що якщо особа вже отримувала одноразову допомогу і група інвалідності чи відсоток втрати працездатності залишився незмінним - повторної виплати не буде.

Для того, щоб подати заяву, необхідно:

перейти за посиланням;

ознайомитись з інформацією;

заповнити дані: ПІБ, РНОКПП та електронну пошту;

натиснути "Зареєструватися".

Після цього на вказану електронну пошту надійде сповіщення про старт бета-тестування.

"Раніше це означало поїздки до військової частини, збір документів і очікування. Зараз тестуємо, щоб усе можна було зробити онлайн, - швидко, зручно і з повагою до захисників і захисниць", - йдеться у заяві.