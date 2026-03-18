Гроші на житло: як ветеранам з інвалідністю отримати виплату і які документи треба подати
Забезпечення власним житлом залишається одним із пріоритетних напрямків державної підтримки ветеранів. Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи можуть отримати грошову компенсацію на купівлю оселі.
Про те, як працює програма субвенцій та які кроки потрібно зробити для отримання коштів, розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінветеранів у Facebook.
Головне:
- Хто має право: Ветерани та ветеранки з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи.
- Перший крок: Обов'язкова постановка на квартирний облік за місцем проживання.
- Як це працює: Держава виплачує грошову компенсацію на спецрахунок в "Ощадбанку", за яку можна самостійно придбати оселю.
- Терміни: Придбати житло потрібно протягом 6 місяців після отримання коштів (для учасників бойових дій термін діє після закінчення воєнного стану).
Хто може скористатися програмою
Зараз діє Постанова Кабміну №719, яка регулює виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення. Вона розрахована на ветеранів та ветеранрок з інвалідністю І-ІІ групи, що настала внаслідок війни.
Покрокова інструкція: від обліку до купівлі
Квартирний облік: це фундамент для отримання допомоги. Потрібно стати на облік у виконавчому комітеті місцевої ради (міської чи селищної) за місцем проживання.
- Документи: довідка про місце проживання (або ВПО), копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, документи членів сім'ї.
- Термін: відповідь має надійти протягом місяця.
Подача документів на компенсацію: після взяття на облік зверніться до ЦНАПу або місцевого підрозділу з питань ветеранської політики.
До стандартного пакета додаються: заява, згода повнолітніх членів сім'ї, довідка про участь у бойових діях та рішення про взяття на квартирний облік.
Рішення комісії та відкриття рахунку: комісія розглядає заяву до 18 робочих днів. Після позитивного рішення необхідно відкрити спецрахунок в "Ощадбанку".
Отримання коштів: гроші надходять на рахунок після розподілу субвенцій Мінветеранів між обласними бюджетами. Сума розраховується індивідуально (враховується кількість членів сім'ї, регіон та вартість квадратного метра).
Придбання оселі: на вибір житла та укладання договору купівлі-продажу є 6 місяців після отримання коштів.
Для ветеранів, які перебувають на фронті, цей термін подовжується - 6 місяців після припинення воєнного стану.
Що впливає на розмір виплати
Сума компенсації не є фіксованою. Вона базується на формулі, що враховує:
- Кількість осіб у родині заявника.
- Групу інвалідності.
- Опосередковану вартість житла у конкретному регіоні України.
- Витрати на оформлення права власності.
Що робити у разі відмови
Якщо ви не знайшли себе у списках на виплату або отримали відмову, фахівці рекомендують:
- Уточнити статус квартирного обліку.
- Перевірити, чи всі документи були подані у повному обсязі.
- Оскаржити неправомірне рішення у судовому порядку.
