Гроші на житло: як ветеранам з інвалідністю отримати виплату і які документи треба подати

Забезпечення власним житлом залишається одним із пріоритетних напрямків державної підтримки ветеранів. Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи можуть отримати грошову компенсацію на купівлю оселі.

Про те, як працює програма субвенцій та які кроки потрібно зробити для отримання коштів, розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінветеранів у Facebook .

Головне: Хто має право: Ветерани та ветеранки з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи.

Ветерани та ветеранки з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи. Перший крок: Обов'язкова постановка на квартирний облік за місцем проживання.

Обов'язкова постановка на квартирний облік за місцем проживання. Як це працює: Держава виплачує грошову компенсацію на спецрахунок в "Ощадбанку", за яку можна самостійно придбати оселю.

Держава виплачує грошову компенсацію на спецрахунок в "Ощадбанку", за яку можна самостійно придбати оселю. Терміни: Придбати житло потрібно протягом 6 місяців після отримання коштів (для учасників бойових дій термін діє після закінчення воєнного стану).

Хто може скористатися програмою

Зараз діє Постанова Кабміну №719, яка регулює виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення. Вона розрахована на ветеранів та ветеранрок з інвалідністю І-ІІ групи, що настала внаслідок війни.

Покрокова інструкція: від обліку до купівлі

Квартирний облік: це фундамент для отримання допомоги. Потрібно стати на облік у виконавчому комітеті місцевої ради (міської чи селищної) за місцем проживання.

Документи: довідка про місце проживання (або ВПО), копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, документи членів сім'ї.

Термін: відповідь має надійти протягом місяця.

Подача документів на компенсацію: після взяття на облік зверніться до ЦНАПу або місцевого підрозділу з питань ветеранської політики.

До стандартного пакета додаються: заява, згода повнолітніх членів сім'ї, довідка про участь у бойових діях та рішення про взяття на квартирний облік.

Рішення комісії та відкриття рахунку: комісія розглядає заяву до 18 робочих днів. Після позитивного рішення необхідно відкрити спецрахунок в "Ощадбанку".

Отримання коштів: гроші надходять на рахунок після розподілу субвенцій Мінветеранів між обласними бюджетами. Сума розраховується індивідуально (враховується кількість членів сім'ї, регіон та вартість квадратного метра).

Придбання оселі: на вибір житла та укладання договору купівлі-продажу є 6 місяців після отримання коштів.

Для ветеранів, які перебувають на фронті, цей термін подовжується - 6 місяців після припинення воєнного стану.

Що впливає на розмір виплати

Сума компенсації не є фіксованою. Вона базується на формулі, що враховує:

Кількість осіб у родині заявника.

Групу інвалідності.

Опосередковану вартість житла у конкретному регіоні України.

Витрати на оформлення права власності.

Що робити у разі відмови

Якщо ви не знайшли себе у списках на виплату або отримали відмову, фахівці рекомендують: