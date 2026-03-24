Одноразовая денежная помощь для военных в смартфоне: "Дія" тестирует новую услугу

15:10 24.03.2026 Вт
2 мин
Заявку на выплату могут подать все действующие военнослужащие ВСУ
aimg Валерий Ульяненко
Одноразовая денежная помощь для военных в смартфоне: "Дія" тестирует новую услугу Фото: украинские военные (Getty Images)

В приложении "Дія" стартовало бета-тестирование подаче заявки на единовременную денежную помощь для украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Дії".

"Работаем над расширением комплекса услуг защитникам и их семьям на портале "Дія" для действующих военнослужащих - подача заявления о назначении единовременной денежной помощи от Министерства обороны Украины. Приобщиться к бета-тестированию могут все действующие военнослужащие ВСУ", - сказано в заявлении.

В "Дія" предупредили, что если лицо уже получало единовременное пособие и группа инвалидности или процент потери трудоспособности остался неизменным - повторной выплаты не будет.

Для того, чтобы подать заявление, необходимо:

  • перейти по ссылке;
  • ознакомиться с информацией;
  • заполнить данные: ФИО, РНОКПП и электронную почту;
  • нажать "Зарегистрироваться".

После этого на указанную электронную почту поступит уведомление о старте бета-тестирования.

"Раньше это означало поездки в воинскую часть, сбор документов и ожидание. Сейчас тестируем, чтобы все можно было сделать онлайн, - быстро, удобно и с уважением к защитникам и защитницам", - говорится в заявлении.

Новые гарантии для военных

Напомним, в последнее время в Украине был принят ряд решений по социальной защите военных и их семей. В частности, Верховная Рада внесла изменения в законодательство, регулирующие вопросы работы, отпусков и денежного обеспечения во время военного положения.

Также правительство расширило перечень льгот, согласно которым семьи пропавших без вести военных теперь также имеют право на получение надлежащего денежного обеспечения.

