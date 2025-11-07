Чоловік поранив себе після проходження ВЛК: у ТЦК прокоментували інцидент

У Дніпрі чоловік, якого доставили до територіального центру комплектування (ТЦК) для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), завдав собі тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП .

Як зазначається, інцидент стався близько опівночі 7 листопада. Після проходження ВЛК та отримання висновку чоловік відійшов до вбиральні, де завдав собі тілесних ушкоджень. На місце події одразу викликали швидку допомогу, йому надали домедичну допомогу та доправили до лікарні.

У соцмережах опублікували відео, на якому видно скривавленого чоловіка. Кілька людей, зокрема у військовій формі, намагалися надати йому допомогу.

У ТЦК закликали користувачів соцмереж утриматися від поширення неперевірених повідомлень і спекуляцій навколо інциденту.

"Військовослужбовці ТЦК та СП діють виключно в межах своїх повноважень і чинного законодавства", - наголосили у відомстві.