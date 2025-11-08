В Тернополі чоловік випав з п'ятого поверху будівлі ТЦК: що відомо

У Тернополі з п'ятого поверху Тернопільського обласного територіального центру комплектування 8 листопада випав чоловік. На місці інциденту працюють правоохоронці, причина інциденту

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Інцидент, як повідомили джерела, стався 8 листопада близько четвертої ранку. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Тим часом Тернопільський ТЦК та СП опублікував роз'яснення щодо інциденту. Там стверджують, що після опівночі до приміщення ТЦК доставили військовозобов'язаного, який, за версією центру, не мав відстрочки та був порушником військово-облікового законодавства.

Також у Тернопільському ТЦК стверджують, що військовозобов'язаний нібито перебував у стані алкогольного сп’яніння, що унеможливило проведення дій щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Працівники ТЦК розмістили чоловіка у кімнаті відпочинку військовозобов’язаних.

"Близько 03:50 громадянин, перебуваючи в санвузлі спального приміщення (5-й поверх), самовільно демонтував склопакет вікна, зв’язав власний одяг та, намагаючись спуститися по ньому, зірвався та впав на дах їдальні, яка розташована на першому поверсі", - заявили в ТЦК.

Зазначається, що працівники ТЦК викликали йому швидку, постраждалого ушпиталили до реанімаційного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. Зараз він перебуває у стабільному стані. На місці інциденту працюють правоохоронці, проводиться службове розслідування.