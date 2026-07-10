В одній з областей України почались аварійні відключення світла

За даними місцевої влади, проблеми з електропостачанням почалися близько полудня. Спочатку знеструмлення зафіксували у п'яти селах громади: Крамарівці, Забавному, Федорівці, Іскрі та Глинському. Також без електрики залишилася вулиця Степова в самому Ізюмі.

Згодом масштаби відключень розширилися. Енергоживлення зникло ще у двох населених пунктах громади - селах Левківка та Іванівка.

Наразі причини аварійної ситуації встановлюються. Фахівці "Харківобленерго" вже працюють на місцях аварій, щоб з'ясувати, що спричинило знеструмлення, та якнайшвидше відновити подачу світла до осель жителів.

Пізніше в МВА повідомили про відновлення енергопостачання в Левківці та Іванівці.

Нагадаємо, 8 липня через російські обстріли були зафіксовані перебої з електропостачанням у Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Раніше, 6 липня, внаслідок атак РФ без світла залишилися окремі райони Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.