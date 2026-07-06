У шести областях України сталися знеструмлення
6 липня у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях відбулися знеструмлення через удари РФ. Аварійно-відновлювальні роботи стартували, однак не всюди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Укренерго".
У ніч на 6 липня Росія здійснила нову масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та дрони. Під ударами опинилися й об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури.
"Внаслідок ворожих обстрілів - на ранок є нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях", - повідомляє "Укренерго".
Також вказано, що енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, однак лише в тих регіонах, де дозволяють безпекові умови.
Вони працюють над тим, щоб якомога швидше повернути світло всім споживачам.
Окрім того, повідомляється, що негода повністю або частково знеструмила 58 населених пунктів у Сумській області.
Ремонтні бригади обленерго вже розпочали відновлення пошкоджених ліній електропередачі.
Загалом споживання електроенергії в Україні продовжує знижуватися. Станом на 09:30 6 липня воно було на 13,8% меншим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня - п'ятниці, 3 липня.
"Причина - суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах України, що зменшує необхідність у користуванні кондиціонерами", - пояснили в "Укренерго".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що масована атака РФ на Київ обірвала життя щонайменше 11 мешканців столиці.
Також стало відомо, що сили ППО не змогли перехопити жодної балістичної ракети під час атаки на місто.
Окрім того, ми писали, що насправді зараз відбувається у Вишневому після ворожого обстрілу та як швидко виїхати з міста.