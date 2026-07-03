ua en ru
Пт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Києві та областях почалися аварійні відключення світла: повний список

14:13 03.07.2026 Пт
2 хв
Енергосистема країни знову страждає через спеку
aimg Валерій Ульяненко
У Києві та областях почалися аварійні відключення світла: повний список Фото: у Києві та областях почалися аварійні відключення світла (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У п'ятницю, 3 липня, у Києві, Київській, Чернігівській, Одеській і Черкаській областях ввели графіки аварійних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви "Укренерго", ДТЕК і обленерго.

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

В Одеській області через надмірну спеку та зростання споживання енергії пошкоджене попередніми обстрілами обладнання не може передати достатню кількість електрики. Тому в області застосовують екстрені відключення.

Станом на зараз аварійні відключення запровадили у:

  • Києві та Київській області
  • Чернігівській області
  • Черкаській області
  • Одеській області
  • Харківській області

Крім того, в обленерго наголосили на необхідності ощадливого споживання електроенергії.

"Через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки - у кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень наразі не діють", - повідомили в "Укренерго".

Наголошується, що обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, 1 липня в усіх областях України запроваджували погодинні графіки відключення. Причиною стали аномальна спека, яка суттєво збільшила споживання, а також наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, після чергової масованої російської атаки без електропостачання залишилася частина Києва. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Водночас ситуація в енергосистемі продовжує змінюватися. Якщо раніше найбільше від знеструмлень потерпала Сумська область, то тепер найскладніша ситуація через постійні ворожі обстріли спостерігається на Донеччині.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕК Київ Одеса Київська область Чернігівська область Черкаська область Графіки відключення світла Електроенергія
Новини
У Києві та областях почалися аварійні відключення світла: повний список
У Києві та областях почалися аварійні відключення світла: повний список
Аналітика
"Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу