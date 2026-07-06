В одній з областей через негоду ввели аварійні відключення світла

Через негоду у кількох громадах Полтавської області ввели аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"Через погіршення погодних умов сталося аварійне відключення електроенергії у 27 населених пунктах Лохвицької, Гадяцької, Зіньківської та Семенівської громад. Без світла - близько 3 тис. споживачів", - розповів він.

За словами Дяківнича, працівники "Полтаваобленерго" вже почали роботи над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, 6 липня внаслідок російських атак без електропостачання залишилися окремі райони Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

У більшості регіонів уже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, однак відновити електропостачання вдалося ще не всюди.