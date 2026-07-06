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В одній з областей через негоду ввели аварійні відключення світла

15:13 06.07.2026 Пн
1 хв
Вимкнення електроенергії торкнулись чотирьох громад
aimg Валерій Ульяненко
В одній з областей через негоду ввели аварійні відключення світла Фото: у Полтавській області ввели аварійні відключення світла (Getty Images)
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Через негоду у кількох громадах Полтавської області ввели аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"Через погіршення погодних умов сталося аварійне відключення електроенергії у 27 населених пунктах Лохвицької, Гадяцької, Зіньківської та Семенівської громад. Без світла - близько 3 тис. споживачів", - розповів він.

За словами Дяківнича, працівники "Полтаваобленерго" вже почали роботи над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, 6 липня внаслідок російських атак без електропостачання залишилися окремі райони Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

У більшості регіонів уже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, однак відновити електропостачання вдалося ще не всюди.

Раніше, 3 липня, у Києві та низці областей тимчасово запроваджували графіки аварійних відключень електроенергії. Причиною стали рекордне споживання через спеку та перевантаження енергетичного обладнання.

Водночас, якщо раніше найбільше відключень фіксували на Сумщині, то нині найскладніша ситуація склалася на Донеччині, де енергетична інфраструктура регулярно зазнає пошкоджень через російські обстріли.

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Полтавська область Електроенергія Вимкнення світла
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