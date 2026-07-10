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В одной из областей Украины начались аварийные отключения света

16:41 10.07.2026 Пт
2 мин
Энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Харьковской области начались аварийные отключения света (Getty Images)

В Изюмской громаде Харьковской области начались аварийные отключения света в ряде населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Изюмской городской военной администрации.

По данным местных властей, проблемы с электроснабжением начались около полудня. Сначала обесточивание зафиксировали в пяти селах громады: Крамаровцы, Забавном, Федоровке, Искре и Глинском. Также без электричества осталась улица Степная в самом Изюме.

Впоследствии масштабы отключений расширились. Энергопитание исчезло еще в двух населенных пунктах общины - селах Левковка и Ивановка.

Пока причины аварийной ситуации устанавливаются. Специалисты "Харьковоблэнерго" уже работают на местах аварий, чтобы выяснить, что повлекло за собой обесточивание, и как можно быстрее восстановить подачу света в жилища жителей.

Позже в МВА сообщили о возобновлении энергоснабжения в Левковке и Ивановке.

Напомним, 8 июля из-за российских обстрелов были зафиксированы перебои с электроснабжением в Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

Ранее, 6 июля, в результате атак РФ без света остались отдельные районы Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Кроме того, из-за непогоды аварийные отключения электроэнергии вводили на Полтавщине. Тогда без электроснабжения временно осталось около трех тысяч потребителей в четырех громадах.

Также 3 июля в Киеве и ряде регионов Украины временно действовали графики аварийных отключений света. Их ввели из-за рекордного потребления электроэнергии, вызванного жарой, а также перегрузки энергетического оборудования.

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ХарьковЭлектроэнергияОтключение света