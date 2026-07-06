UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

В одній з областей через негоду ввели аварійні відключення світла

15:13 06.07.2026 Пн
1 хв
Вимкнення електроенергії торкнулись чотирьох громад
aimg Валерій Ульяненко
Фото: у Полтавській області ввели аварійні відключення світла (Getty Images)

Через негоду у кількох громадах Полтавської області ввели аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"Через погіршення погодних умов сталося аварійне відключення електроенергії у 27 населених пунктах Лохвицької, Гадяцької, Зіньківської та Семенівської громад. Без світла - близько 3 тис. споживачів", - розповів він.

За словами Дяківнича, працівники "Полтаваобленерго" вже почали роботи над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, 6 липня внаслідок російських атак без електропостачання залишилися окремі райони Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

У більшості регіонів уже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, однак відновити електропостачання вдалося ще не всюди.

Раніше, 3 липня, у Києві та низці областей тимчасово запроваджували графіки аварійних відключень електроенергії. Причиною стали рекордне споживання через спеку та перевантаження енергетичного обладнання.

Водночас, якщо раніше найбільше відключень фіксували на Сумщині, то нині найскладніша ситуація склалася на Донеччині, де енергетична інфраструктура регулярно зазнає пошкоджень через російські обстріли.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Полтавська областьЕлектроенергіяВимкнення світла