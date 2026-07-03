В Україні змінився регіон-лідер за знеструмленнями: де найважча ситуація
Ситуація в енергосистемі України змінюється - Сумська область, яка ще донедавна трималалідерство за кількістю знеструмлень, поступилася місцем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
Де зараз найскладніша ситуація
Через ворожі обстріли найважча ситуація вранці склалася на Донеччині. Пошкоджена енергетична інфраструктура спричинила там найбільшу кількість нових знеструмлень.
Без світла також залишаються окремі споживачі у Харківській, Чернігівській, Запорізькій та Херсонській областях.
Там, де дозволяють безпекові умови, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії абонентам.
Фото: Укренерго розповідає про стан енергосистеми (https://t.me/Ukrenergo)
Споживання електроенергії зростає
Сьогодні, 3 липня, станом на 09:30, споживання електроенергії було на 7,9% вищим, ніж у цей самий час днем раніше, у четвер. Причина - хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей.
Дощова погода знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Через це зростає обсяг споживання електроенергії із загальної мережі.
Учора, 2 липня, добовий максимум споживання зафіксували ввечері. Він виявився на 4,4% вищим за максимум попереднього дня, середи, 1 липня. Причина - відсутність вимушених обмежень споживання.
Нагадаємо, 1 липня в усіх регіонах України діяли графіки погодинних відключень світла через спеку та наслідки російських атак. Тоді обмеження для населення діяли з 17:00 до 22:00.
Тим часом, після масованої атаки без світла залишилися частини Києва. Енергетики тоді також оперативно розпочали відновлювальні роботи.