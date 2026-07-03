В Україні змінився регіон-лідер за знеструмленнями: де найважча ситуація

Ситуація в енергосистемі України змінюється - Сумська область, яка ще донедавна трималалідерство за кількістю знеструмлень, поступилася місцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

Де зараз найскладніша ситуація

Через ворожі обстріли найважча ситуація вранці склалася на Донеччині. Пошкоджена енергетична інфраструктура спричинила там найбільшу кількість нових знеструмлень.

Без світла також залишаються окремі споживачі у Харківській, Чернігівській, Запорізькій та Херсонській областях.

Там, де дозволяють безпекові умови, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії абонентам.

Фото: Укренерго розповідає про стан енергосистеми (https://t.me/Ukrenergo)

Споживання електроенергії зростає

Сьогодні, 3 липня, станом на 09:30, споживання електроенергії було на 7,9% вищим, ніж у цей самий час днем раніше, у четвер. Причина - хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей.

Дощова погода знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Через це зростає обсяг споживання електроенергії із загальної мережі.

Учора, 2 липня, добовий максимум споживання зафіксували ввечері. Він виявився на 4,4% вищим за максимум попереднього дня, середи, 1 липня. Причина - відсутність вимушених обмежень споживання.