В одной из областей из-за непогоды ввели аварийные отключения света

Из-за непогоды в нескольких громадах Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Полтавской ОВД Виталия Дякивнича.
"Из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 27 населенных пунктах Лохвицкой, Гадячской, Зиньковской и Семеновской общин. Без света - около 3 тыс. потребителей", - рассказал он.
По словам Дякивнича, работники "Полтаваоблэнерго" уже начали работы по восстановлению электроснабжения.
Напомним, 6 июля в результате российских атак без электроснабжения остались отдельные районы Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.
В большинстве регионов уже приступили к аварийно-восстановительным работам, однако возобновить электроснабжение удалось еще не повсюду.
Ранее, 3 июля, в Киеве и ряде областей временно вводили графики аварийных отключений электроэнергии. Причиной стали рекордное потребление из-за жары и перегрузки энергетического оборудования.
В то же время, если раньше больше всего отключений фиксировали на Сумщине, то сейчас самая сложная ситуация сложилась в Донецкой области, где энергетическая инфраструктура регулярно испытывает повреждения из-за российских обстрелов.