В одной из областей из-за непогоды ввели аварийные отключения света

"Из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 27 населенных пунктах Лохвицкой, Гадячской, Зиньковской и Семеновской общин. Без света - около 3 тыс. потребителей", - рассказал он.

По словам Дякивнича, работники "Полтаваоблэнерго" уже начали работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, 6 июля в результате российских атак без электроснабжения остались отдельные районы Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В большинстве регионов уже приступили к аварийно-восстановительным работам, однако возобновить электроснабжение удалось еще не повсюду.