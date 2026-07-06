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В одной из областей из-за непогоды ввели аварийные отключения света

15:13 06.07.2026 Пн
1 мин
Выключение электроэнергии коснулось четырех громад
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Полтавской области ввели аварийные отключения света (Getty Images)

Из-за непогоды в нескольких громадах Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Полтавской ОВД Виталия Дякивнича.

"Из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 27 населенных пунктах Лохвицкой, Гадячской, Зиньковской и Семеновской общин. Без света - около 3 тыс. потребителей", - рассказал он.

По словам Дякивнича, работники "Полтаваоблэнерго" уже начали работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, 6 июля в результате российских атак без электроснабжения остались отдельные районы Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В большинстве регионов уже приступили к аварийно-восстановительным работам, однако возобновить электроснабжение удалось еще не повсюду.

Ранее, 3 июля, в Киеве и ряде областей временно вводили графики аварийных отключений электроэнергии. Причиной стали рекордное потребление из-за жары и перегрузки энергетического оборудования.

В то же время, если раньше больше всего отключений фиксировали на Сумщине, то сейчас самая сложная ситуация сложилась в Донецкой области, где энергетическая инфраструктура регулярно испытывает повреждения из-за российских обстрелов.

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Полтавская областьЭлектроэнергияОтключение света