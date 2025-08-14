Одне з 12 найважливіших свят ПЦУ: чим особливий день Успіння і як відзначити його завтра

Завтра, 15 серпня, українці відзначатимуть одне з 12 найбільших церковних свят - Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України у Facebook.
Українцям нагадали, що Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії:
"Урочисте святкування події Успіння саме 15 серпня було встановлене Церквою за царювання благочестивого візантійського імператора Маврикія, в кінці VI століття", - розповіли у ПЦУ.
Зазначається, що "відомі свідчення відзначення Успіння і раніше цього часу, але з різними датами".
"Свято Успіння також відзначене в календарних пам'ятках VIII й подальших століть", - додали у прес-службі Православної Церкви.
Згідно з інформацією ПЦУ, свято Успіння Пресвятої Богородиці встановлене на згадку завершення земного життя Пресвятої Богородиці.
"Але цей день Церква не називає днем Її смерті чи упокоєння, це - день Її святого Успіння, засинання", - пояснили українцям.
Так, Передання свідчить, що "Господь не залишив тіла Своєї Матері у гробі та після Успіння прийняв Її на Небо".
"Ікони Успіння Пресвятої Богородиці передають нам цей момент: в центрі зазвичай зображується Господь наш Ісус Христос, Який тримає на руках душу Своєї Матері у вигляді немовляти", - зауважили у ПЦУ.
Вважається, що це символізує її особливу святість, невинність і духовну чистоту.
Успінню Пресвятої Богородиці передує двотижневий піст - Успенський, який починається у день Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього (1 серпня).
Крім того, свято Успіння має:
Сьогодні ж, 14 серпня (напередодні свята) у храмах звершується бдіння.
"Особливістю успенського бдіння є можливість винесення перед полієлеєм на середину храму замість ікони свята прикрашеної квітами плащаниці Божої Матері", - повідомили у ПЦУ.
Насамкінець у ПЦУ нагадали, що 15 серпня зранку - в день свята - звершується урочиста Божественна літургія.
"Завтра о 9:00 Божественну літургію з нагоди свята Успіння Пресвятої Богородиці Предстоятель помісної автокефальної Української Православної Церкви, Блаженнійший Митрополит Епіфаній, очолить в головному храмі Києво-Печерської лаври - в Успенському соборі", - розповіли українцям.
Вірян закликали приходити на богослужіння або ж долучатись до всеукраїнської молитви онлайн:
