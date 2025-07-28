Церковні свята у серпні 2025: повний список за новим календарем

З вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар. Саме він допомагає сьогодні стежити за всіма святами, постами та іншими важливими для вірян датами.

Докладніше про те, які дні є найважливішими для українців впродовж останнього літнього місяця - серпня 2025 року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Найважливіші дні серпня за чинним церковним календарем

В цілому згадки про тих чи інших святих, праведників, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб припадають практично на кожен день року.

Проте певні дати або ж навіть і цілі періоди - вирізняються з-поміж інших своєю значущістю та особливими традиціями.

Так, наприклад, на серпень припадає третій за рік багатоденний піст - Успенський. Він триватиме:

з 1 серпня (п'ятниця);

до 14 серпня (четвер).

В останній місяць літа віряни відзначатимуть також низку великих церковних свят на честь Спасителя (в народній традиції вони популярні як "перший", "другий" і "третій" Спаси):

Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього;

Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа;

Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу (убруса) Господа Ісуса Христа.

Крім того, в серпні ПЦУ вшановуватиме дні Успіння Пресвятої Богородиці та Усікновення голови Іоана Предтечі (коли поминатимуть також загиблих захисників України).

1 серпня (п'ятниця) - Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього. Сімох мучеників Маккавеєвих: Авима, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Аліма і Маркела, матері їхньої мучениці Соломонії та вчителя їхнього мученика Єлеазара (166 рік до Різдва Христового). Початок Успенського посту. У народі - свято Маковія або Медовий Спас.

3 серпня (неділя) - 8-ма неділя після П'ятдесятниці. Глас 7.

4 серпня (понеділок) - 9-й тиждень після П'ятдесятниці.

5 серпня (вівторок) - Передсвято Преображення Господнього.

6 серпня (середа) - Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа (дванадесяте неперехідне свято - Преображення Господнє). У народі - Яблучний Спас.

Преображення Господнє припадає на 6 серпня (скриншот: pomisna.info)

7 серпня (четвер) - Післясвято Преображення Господнього.

9 серпня (субота) - Апостола Матфія (бл. 63).

10 серпня (неділя) - 9-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 8.

13 серпня (середа) - Віддання свята Преображення Господнього. Преподобного Максима Сповідника (662).

14 серпня (четвер) - Передсвято Успіння Пресвятої Богородиці. Перенесення мощів преподобного Феодосія Києво-Печерського (1091).

15 серпня (п'ятниця) - Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (дванадесяте неперехідне свято - Успіння Пресвятої Богородиці). Ікони Успіння Божої Матері Києво-Печерської (1073).

Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ відзначатиме 15 серпня (скриншот: pomisna.info)

16 серпня (субота) - Післясвято Успіння. Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу (убруса) Господа Ісуса Христа (944). У народі - Горіховий Спас.

17 серпня (неділя) - 10-та неділя після П'ятдесятниці.

18 серпня (понеділок) - 11-й тиждень після П'ятдесятниці.

23 серпня (субота) - Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці.

24 серпня (неділя) - 11-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 2.

25 серпня (понеділок) - 12-й тиждень після П'ятдесятниці. Перенесення мощів апостола Варфоломія (VI).

29 серпня (п'ятниця) - Усікновення голови пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана (велике свято - Усікновення голови Іоана Предтечі). Пісний день (одноденний піст). Поминання загиблих захисників України.

Усікновення голови Іоана Предтечі - 29 серпня (скриншот: pomisna.info)

31 серпня (неділя) - 12-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 3.