Святиня, яку вибрала сама Богородиця: чим особливий Успенський собор у Лаврі

Успенський собор Києво-Печерської лаври - не просто головний храм заповідника, а символ української духовної спадкоємності, відродження і боротьби за свою ідентичність.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко.

За словами Остапенка, за церковним переказом місце для собору вибрала сама Богородиця. Протягом тисячоліття ця святиня була свідком ключових етапів української історії - піднесення, занепаду, руйнування і відродження.

Храм, що постав з руїн

У 1941 році собор був майже повністю знищений - залишилася лише восьма частина споруди. Його відновлення десятиліттями було фактично заборонене радянською владою. Лише з настанням Незалежності, у 2000 році, святиня була відбудована - і це стало потужним символом відродження України.

"Це величезне звершення народу і держави. Рішення про відбудову собору і його втілення всього за два роки - це свідчення того, що Україна як держава відбулася", - зазначає Остапенко.



Відбудований Успенський собор Києво-Печерської лаври (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Мазепинське бароко замість імперських наративів

Під час відновлення Успенського собору було ухвалено принципове рішення - повернути храму вигляд у стилі XVII-XVIII століть, відомий як "українське козацьке" або "мазепинське" бароко. Цей стиль свідомо знищували в імперські часи, замінюючи на класичний російський церковний живопис із домінуванням "великоросійської" ідеї.

В інтер’єрах нині знову можна побачити розписи та розкішний іконостас, відновлений за історичними зразками, зокрема - за участі гетьмана Івана Скоропадського.



Іконостас Успенського собору (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Це не просто краса. Це повернення до себе, до власної духовної ідентичності, яку намагались стерти", - наголошує Остапенко.

У 2025 році минає 25 років від часу відбудови собору - і це ювілей не лише храму, а й українського шляху до усвідомлення своїх коренів та сили.