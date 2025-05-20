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Святиня, яку вибрала сама Богородиця: чим особливий Успенський собор у Лаврі

Вівторок 20 травня 2025 09:15
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Святиня, яку вибрала сама Богородиця: чим особливий Успенський собор у Лаврі Фото: Успенський собор Києво-Печерської лаври (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Кот, Василина Копитко, Тетяна Веремєєва

Успенський собор Києво-Печерської лаври - не просто головний храм заповідника, а символ української духовної спадкоємності, відродження і боротьби за свою ідентичність.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко.

За словами Остапенка, за церковним переказом місце для собору вибрала сама Богородиця. Протягом тисячоліття ця святиня була свідком ключових етапів української історії - піднесення, занепаду, руйнування і відродження.

Храм, що постав з руїн

У 1941 році собор був майже повністю знищений - залишилася лише восьма частина споруди. Його відновлення десятиліттями було фактично заборонене радянською владою. Лише з настанням Незалежності, у 2000 році, святиня була відбудована - і це стало потужним символом відродження України.

"Це величезне звершення народу і держави. Рішення про відбудову собору і його втілення всього за два роки - це свідчення того, що Україна як держава відбулася", - зазначає Остапенко.

Святиня, яку вибрала сама Богородиця: чим особливий Успенський собор у Лаврі
Відбудований Успенський собор Києво-Печерської лаври (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Мазепинське бароко замість імперських наративів

Під час відновлення Успенського собору було ухвалено принципове рішення - повернути храму вигляд у стилі XVII-XVIII століть, відомий як "українське козацьке" або "мазепинське" бароко. Цей стиль свідомо знищували в імперські часи, замінюючи на класичний російський церковний живопис із домінуванням "великоросійської" ідеї.

В інтер’єрах нині знову можна побачити розписи та розкішний іконостас, відновлений за історичними зразками, зокрема - за участі гетьмана Івана Скоропадського.

Святиня, яку вибрала сама Богородиця: чим особливий Успенський собор у Лаврі
Іконостас Успенського собору (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Це не просто краса. Це повернення до себе, до власної духовної ідентичності, яку намагались стерти", - наголошує Остапенко.

У 2025 році минає 25 років від часу відбудови собору - і це ювілей не лише храму, а й українського шляху до усвідомлення своїх коренів та сили.

Раніше РБК-Україна писало, що Києво-Печерська лавра переживає історичну трансформацію - після виходу московського патріархату вона повертається в український духовний простір. Гендиректор заповідника Максим Остапенко пояснив, що Лавра звільняється від російських наративів, пропаганди й ідеології. Це - повернення до української ідентичності, яку Росія намагалася знищити століттями, підміняючи українських героїв і традиції своїми міфами.

Також ми писали про те, як Росія готувалася до окупації Лаври.

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