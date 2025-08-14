Чому Маковія та Медовий Спас не сьогодні: як ПЦУ змінила календар свят

Дехто з українців, керуючись "старим" церковним календарем, може вважати що сьогодні відзначається свято Маковія або ж так званий Медовий Спас. Однак насправді це не так.

Докладніше про те, як змінився календар свят ПЦУ та коли тепер відзначати Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього (церковна назва свята, знаного у народі як Маковія), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як змінився календар свят ПЦУ

2 лютого 2023 року на засіданні Священного Синоду Православної Церкви України (ПЦУ) було схвалено постанову №52 "Про порядок надання благословення парафіям і монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря".

У документі зазначалось, що "загальновідомою є проблема юліанського традиційного календаря (яким керувались віряни на той час, - Ред.), в якому відбувається накопичення невідповідності між астрономічним і календарним рівноденням".

"Нині це розходження складає 13 днів, а з плином часу складатиме місяці", - йшлося у постанові.

З огляду на таку ситуацію, 27 липня 2023 року під час Помісного Собору ПЦУ перехід України на новоюліанський календар було затверджено остаточно майже абсолютною більшістю голосів.

Таким чином з 1 вересня 2023 року Православна церква України (як і Українська греко-католицька церква, УГКЦ) перейшла на новоюліанський календар.

Через це дати всіх неперехідних свят (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

Коли тепер святкують Маковія або Медовий Спас

Після переходу ПЦУ зі "старого" (юліанського) на "новий" (новоюліанський) церковний календар, дати всіх "нерухомих" свят змістились.

Отже, змінило свою дату й свято Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього, присвячене Спасителю.

Саме цей день у народі отримав назву Маковія, "перший" (з огляду на черговість у календарі), Медовий Спас або ж Спас на воді.

Вважається, що це пов'язано з давньою традицією приносити до храму на свято мед, мак, а також інші плоди, які достигають у цей час, - задля подяки Богові за благословення врожаєм.

Раніше свято Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього припадало на 14 серпня. Тож цього року, за новим церковним календарем, віряни відзначали його у п'ятницю, 1 серпня.

Цього року свято Маковія вже минуло (скриншот: pomisna.info)

Чим важливий день 14 серпня за новим календарем

Згідно з новоюліанським церковним календарем, на сьогодні, 14 серпня, припадає тепер Передсвято Успіння Пресвятої Богородиці.

Крім того, в цей день:

згадується перенесення мощів преподобного Феодосія Києво-Печерського (1091);

вшановується пам'ять священномученика Маркела, єпископа Апамейського (близько 389).

День 14 серпня за новоюліанським церковним календарем (скриншот: pomisna.info)