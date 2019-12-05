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Одна зі зниклих без вісті в результаті пожежі в Одесі знайшлася живою

Новини » Надзвичайні події     05.12.2019 - 21:08
Одна зі зниклих без вісті в результаті пожежі в Одесі знайшлася живою
Фото: пожежа в Одесі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

На момент пожежі жінка не перебувала в будівлі коледжу

Жінка, яка значилася зниклою без вісті в результаті пожежі в одеському коледжі, знайшлася живою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Як повідомляється, жінку звати Руслана і на момент пожежі вона не перебувала в будівлі коледжу.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня рятувальники в руїнах будівлі виявили тіло жінки, яка загинула в результаті пожежі. Розбір завалів був припинений. Її тіло забрали на судово-медичну експертизу.

За останніми даними, кількість постраждалих в результаті пожежі в Одесі зросла до 30 осіб. При цьому 14 осіб вважаються зниклими без вісті.

Відзначимо, 4 грудня близько 10 ранку в будівлі одеського коледжу на вулиці Троїцькій сталася пожежа. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Причиною загоряння могла стати несправна проводка, яка не змінювалася з 1966 року.

В результаті пожежі, спочатку вважалося, що один чоловік загинув. ЗМІ повідомляли, що загинула викладач коледжу, проте пізніше уточнили, що загиблою виявилася 17-річна студентка навчального закладу.

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