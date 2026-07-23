Одна з країн НАТО запросила у Польщі МіГ-29, обіцяні Україні

Що заявив заступник міністра оборони Польщі

Павел Залевський підтвердив факт звернення союзника по НАТО, однак наголосив, що пріоритетом для Польщі залишається передача винищувачів саме Україні. На пряме запитання, чи йдеться про Болгарію, він відповідати відмовився.

Чому підозрюють саме Болгарію

Нині в НАТО лише дві країни експлуатують МіГ-29 - Польща та Болгарія. Софія поступово переходить на нові F-16V, однак поки отримала лише першу партію, а другий транш очікується не раніше 2027 року.

За наявними даними, Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, але у справному стані перебувають лише шість із них. Через санкції ЄС країна більше не може отримувати запчастини для цих літаків від Росії, тому шукає альтернативне джерело комплектуючих — саме польський парк може стати таким джерелом.

Водночас Болгарія наразі не готова передати власні МіГ-29 Україні, побоюючись втратити боєздатність своїх Повітряних сил.