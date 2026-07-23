Одна из стран НАТО пригласила в Польше МиГ-29, обещанные Украине

Польша получила запрос от неназванной страны НАТО по поводу истребителей МиГ-29, которые Варшава планирует передать Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio ZET .
Павел Залевский подтвердил факт обращения союзника за НАТО, однако отметил, что приоритетом для Польши остается передача истребителей именно Украине. На прямой вопрос, идет ли речь о Болгарии, он отвечать отказался.
В настоящее время в НАТО только две страны эксплуатируют МиГ-29 – Польша и Болгария. София постепенно переходит на новые F-16V, однако пока получила только первую партию, а второй транш ожидается не раньше 2027 года.
По имеющимся данным, Болгария имеет 16 истребителей МиГ-29, но в исправном состоянии находятся только шесть из них. Из-за санкций ЕС страна больше не может получать запчасти для этих самолетов от России, поэтому ищет альтернативный источник комплектующих — именно польский парк может стать таким источником.
В то же время, Болгария пока не готова передать собственные МиГ-29 Украине, опасаясь потерять боеспособность своих Воздушных сил.
Напомним, ранее в этом месяце министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подтвердил, что Варшава получила официальный запрос от Киева и продолжает переговоры, а польская сторона видит шансы на положительный результат .
В то же время, в СМИ сообщали, что Польша рассматривала возможность списания МиГ-29 вместо их передачи Украине - причиной называли разногласия относительно условий обмена и финансирования модернизации самолетов.
Кроме того, Польша приостановила процесс передачи остатков своих истребителей еще в июне, объяснив это ожиданием урегулирования технических и политических вопросов со стороны Киева.