Одна из стран НАТО пригласила в Польше МиГ-29, обещанные Украине

Что заявил заместитель министра обороны Польши

Павел Залевский подтвердил факт обращения союзника за НАТО, однако отметил, что приоритетом для Польши остается передача истребителей именно Украине. На прямой вопрос, идет ли речь о Болгарии, он отвечать отказался.

Почему подозревают именно Болгарию

В настоящее время в НАТО только две страны эксплуатируют МиГ-29 – Польша и Болгария. София постепенно переходит на новые F-16V, однако пока получила только первую партию, а второй транш ожидается не раньше 2027 года.

По имеющимся данным, Болгария имеет 16 истребителей МиГ-29, но в исправном состоянии находятся только шесть из них. Из-за санкций ЕС страна больше не может получать запчасти для этих самолетов от России, поэтому ищет альтернативный источник комплектующих — именно польский парк может стать таким источником.

В то же время, Болгария пока не готова передать собственные МиГ-29 Украине, опасаясь потерять боеспособность своих Воздушных сил.